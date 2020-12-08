الأمن يكشف سبب انتحار موظف بالقليوبية

الثلاثاء، 08-12-2020
07:27 م
أحمد سالم
كشفت التحقيقات الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى واقعة قيام موظف
بالمعاش بالانتحار
وشنق نفسه في سقف حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر ان المتوفى أقدم على ذلك بسبب مروره بحالة نفسية واكتئاب نظرا لمعاناته من الوحدة.
كما تبين ان المتوفى من محافظة الدقهلية ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر وأن الأهالي عثروا عليه معلقا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله وقاموا بنقله إلى المستشفى.
وتلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة موظف
بالمعاش تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.
وتبين أن المتوفى يدعى "محمد. ا. م" 62 سنة موظف
بالمعاش ، كما تبين أن المتوفى كان يعاني بسبب الوحدة، مما تسبب في مروره بحالة نفسية واكتئاب.
من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض حادث سرقة شاشات عرض ودراجة نارية من كافتيريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها، وقام مجهولون بالتسلل إليها فجر اليوم سرقتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها بلاغا من صاحب كافتيريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها يفيد اكتشافه صباح اليوم سرقة شاشات عرض ودراجة نارية من داخل الكافتيريا.
وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن واقعة السرقة تمت فجرا وقام الجناة بسرقة شاشتين عرض ودراجة نارية.
وتحفظ العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية على كاميرات مراقبة داخل الكافتيريا وجار فحصها للتعرف على الجناة والقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.