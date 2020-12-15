الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
توقيت مصر 09:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

بعد خروجه محمولًا.. أول بيان من سان جيرمان عن إصابة "نيمار"

بهره جمالها.. الحكم النهائي في مغتصب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ضجة واسعة بعد اختفاء تمثال محمد عبده من ميدان شهير بالبحيرة

صادم.. أول رد فعل لموسيماني على مصرع نجم صن داونز في حادث​

أسعار متفاوتة للدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين

الأهلي يواجه المحلة بملعب السلام.. وطلائع الجيش والزمالك بالسويس

أنباء سارة في السعودية بشأن "كورونا"

بيان ناري من السعودية بعد انفجار ناقلة جدة

رئيس محكمة الاستئناف يفجر مفاجأة عن سبب زيادة نسب الطلاق

ADS
 

الأمن يفك لغز مقتل "حاملة القرآن" ببني سويف .. والجاني لم يتوقعه أحد

الطفلة فاطمة
الأمن يفك لغز مقتل "حاملة القرآن" ببني سويف .. والجاني لم يتوقعه أحد
 
الثلاثاء، 15-12-2020 08:31 ص المصريون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف من كشف غموض مقتل طفلة في العاشرة من عمرها بطريقة بشعة بإحدى القرى.

البداية كانت تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية "قمن العروس" ببني سويف يفيد العثور على جثة طفلة في العاشرة عمرها 10 سنوات ملفوفة بجوال بلاستيكي وملقاة بالقرب من منزل أسرتها وذلك بعد ساعات من اختفائها.

وبالمعاينة تبين أن الجثة تخص الطفلة فاطمة حبيب إبراهيم - 10 سنوات - وعلى رقبتها آثار خنق .

وتبين أن المجني عليها تحفظ 25 جزءا من القرآن الكريم وفي يوم الحادث كانت في كُتاب القرية ، وعندما أنهت الحفظ ذهبت لوالدتها والتقت بها ثم طلبت منها الذهاب إلى خالتها .

وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل خالتها " ع . أ" - 17 سنة - حيث أقدم على قتلها انتقاما من أسرتها لوجود خلافات بينهما.
 

إقرأ ايضا

received_386721829061242

بهره جمالها.. الحكم النهائي في مغتصب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

images

تهز حلوان.. يجمع بين الجدة وحفيدتها وتحمل منه

images

تحديد جلسة الحكم على رامز جلال