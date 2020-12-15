الأمن يفك لغز مقتل "حاملة القرآن" ببني سويف .. والجاني لم يتوقعه أحد

الأمن يفك لغز مقتل "حاملة القرآن" ببني سويف .. والجاني لم يتوقعه أحد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف من كشف غموض مقتل طفلة في العاشرة من عمرها بطريقة بشعة بإحدى القرى.



البداية كانت تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي قرية "قمن العروس" ببني سويف يفيد العثور على جثة طفلة في العاشرة عمرها 10 سنوات ملفوفة بجوال بلاستيكي وملقاة بالقرب من منزل أسرتها وذلك بعد ساعات من اختفائها.



وبالمعاينة تبين أن الجثة تخص الطفلة فاطمة حبيب إبراهيم - 10 سنوات - وعلى رقبتها آثار خنق .



وتبين أن المجني عليها تحفظ 25 جزءا من القرآن الكريم وفي يوم الحادث كانت في كُتاب القرية ، وعندما أنهت الحفظ ذهبت لوالدتها والتقت بها ثم طلبت منها الذهاب إلى خالتها .



وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل خالتها " ع . أ" - 17 سنة - حيث أقدم على قتلها انتقاما من أسرتها لوجود خلافات بينهما.

