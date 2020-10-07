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الأمن يضبط شخص انتحل صفة أمين شرطة وارتكب جريمة

الداخلية
داخلية
 
الأربعاء، 07-10-2020 09:40 م أحمد سالم
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقاهرة زاعما أنه أحد رجال الشرطة.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب، وإدعائه بأنه أمين شرطة. 

بالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع المشار إليه وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجنى عليه وهو (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعائه وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجىء بقيام قائد سيارة "أدلى بأوصافها التقريبية" بالإصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالرأس مدعيًا أنه أمين شرطة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحرى والبرى– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن  ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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