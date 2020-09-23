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الأسبوع بـ 25 ألف جنيه.. ضبط الفتيات الأربعة بالدقي

الأسبوع بـ 25 ألف جنيه.. ضبط الفتيات الأربعة بالدقي
الأسبوع بـ 25 ألف جنيه.. ضبط الفتيات الأربعة بالدقي
الأربعاء، 23-09-2020 01:07 م عبد القادر وحيد
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط مسجل خطر مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية، حيث أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، حال تواجدهن بالدقي بالجيزة.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب قد رصدت إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تحتوي على العديد من صور الفتيات في إعلان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل 15 ألف جنيه أسبوعيا.
وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، ، حيث  أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهن بالدقي بالجيزة، وبحوزتهن 4 هواتف محمول أحدها خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات معهن.
وأقر المتهم الأول أمام الجهات المعنية، بقيامه بتسهيل واستغلال السيدات اللاتي كنّ بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب، وذلك عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل 15 ألف جنيه في الأسبوع.
كما أقرّ أنه أنشأ الصفحة للغرض ذاته، وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء في أقواله.
 

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