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اغتصاب طالبة بكلية الطب أثناء عملها جليسة لأطفال موظف

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بسبب حاجتها للمال..

اغتصاب طالبة بكلية الطب أثناء عملها جليسة لأطفال موظف

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ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 11:18 ص المصريون

تعرضت طالبة بكلية الطب، إلى واقعة مأساوية بعد تعرضها للاغتصاب على يد موظف، بعدما استدرجها إلى شقته لتعمل جليسه لأطفاله.
وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اغتصاب موظف لطالبة طب عقب استدراجها بحجة العمل كجليسة لأطفاله.
أشارت التحريات أن المتهم أعلن عبر صفحة «فيس بوك» طلب جليسة لأطفاله مقابل 3 آلاف جنيه في الشهر، فاستجابت للإعلان طالبة بكلية الطب لحاجتها للإنفاق على دراستها وعقب موافقة الطالبة توجهت إلى الشقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين مع الاشتراط الإقامة الكاملة بالمنزل.، حسب "صدى البلد".
وأضافت التحريات أن المجني عليها توجهت للعمل كجليسة لأطفال المتهم وأنه عقب استغراق الطفلين في النوم توجه والدهما إلى الغرفة وراودها عن نفسها فرفضت، فقام بإخراج سلاح ناري وهددها واغتصبها تحت تهديد السلاح.
ذكرت المجني عليها في محضر الشرطة ان المتهم طردها من المنزل بعدما أعطاها مبلغ ٢٠٠ جنيه لاستقلال سيارة اجرة فتوجهت لقسم الشرطة وأبلغت بالواقعة.
تمكنت قوة امنية من قسم شرطة الهرم من ضبط المتهم وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

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