اغتصاب جماعي لقاصرتين والكاميرات تكشف الجناة

السبت، 12-09-2020
01:49 م
متابعات- أمينة عبد العال
أوقفت السلطات البريطانية 4 رجال تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والثالثة
والعشرين في إطار التحقيق في قضية اغتصاب جماعي علي قاصرتين بريطانيتين جنوب
البلاد .
وتعرضت فتاتان بريطانيتان صديقتان للاغتصاب الجماعي عدة مرات ليلة 7 و 8
سبتمبر خلال سهرة أقيمت في فيلا في ماركونيا دي بيستيتشي علي بعد حوالي 30 كيلو
متر من جنوب ماتيرا ، حسبما نشرت "ديلي ميل " البريطانية .
و نشرت الشرطة البريطانية تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة
التي كانت مثبتة في
الفيلا و ظهر عدد من الرجال وهم يجرون إحدى الفتيات ، وهي تعتبر أحد الأدلة التي
قادت للقبض علي المتهمين .