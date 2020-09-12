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اغتصاب جماعي لقاصرتين والكاميرات تكشف الجناة

مقطع من الكاميرا
مقطع من الفيديو
السبت، 12-09-2020 01:49 م متابعات- أمينة عبد العال
أوقفت السلطات البريطانية 4 رجال تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين في إطار التحقيق في قضية اغتصاب جماعي علي قاصرتين بريطانيتين جنوب البلاد .
وتعرضت فتاتان بريطانيتان صديقتان للاغتصاب الجماعي عدة مرات ليلة 7 و 8 سبتمبر خلال سهرة أقيمت في فيلا في ماركونيا دي بيستيتشي علي بعد حوالي 30 كيلو متر من جنوب ماتيرا ، حسبما نشرت "ديلي ميل " البريطانية .
و نشرت الشرطة البريطانية تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في الفيلا و ظهر عدد من الرجال وهم يجرون إحدى الفتيات ، وهي تعتبر أحد الأدلة التي قادت للقبض علي المتهمين .

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