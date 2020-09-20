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اعتقال مراهقين بتهمة «هتك عرض» امرأة في الشارع أمام المارة

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الشرطة في مكان الحادث
الأحد، 20-09-2020 07:38 م فتحي مجدي

ألقت الشرطة في بريطانيا، القبض على مراهقين دون سن 16 عامًا للاشتباه في اغتصابهما فتاة خارج حانة.

وقعت حادثة الاعتداء التي وصفتها الشرطة بأنها "اعتداء جنسي خطير" خارج حانة في مدينة ابسوم بمقاطعة ساري، مساء السبت، وقيل إنها جرت أمام بعض الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار". 

ولا تزال الشرطة في مكان الحادث، جيث يقوم اختصاصيو الطب الشرعي بالبحث في مكان الحادث عن أدلة. ومن المتوقع أن يتم فرض طوق أمني للشرطة حتى نهاية اليوم.

ونشرت الشرطة في مقاطعة "ساري"، تفاصيل الهجوم المزعوم والاعتقالات في بيان.

وقالت: "ضباط ساري وفرق الطب الشرعي موجودون حاليا في ساحة تشرش ستريت في إبسوم بعد اعتداء جنسي خطير وقع الليلة الماضية".

وأضافت: "تم استدعاء الضباط حوالي الساعة 9:30 مساءً بعد ورود أنباء عن قيام أفراد من الجمهور بمشاهدة اعتداء جنسي على امرأة شابة".

وتابعت: "بعد مخاوف الجمهور، تم اعتقال المشتبه بهما بالقرب من طريق أشلي، وتم القبض عليهما عندما وصل ضباطنا بعد فترة وجيزة".

والمشتبه بهما وهما ولدان تحت سن 16 عاما رهن الاعتقال حاليًا. وناشدت الشرطة الشهود للتقدم للمساعدة في التحقيق.

وقال المحقق المفتش آندي سكوجلوند: "نود أولاً أن نشكر أفراد الجمهور الملتزمين الذين ساعدوا الضحية وساعدونا في استفساراتنا الأولية على التفكير السريع".

وأشارت إلى أن العديد من الشهود الذين كانوا خارج الحانة تحدثوا إليها، لكنها تبحث عن أي شخص قد يكون لديه أي معلومات أخرى للاتصال بها.

 

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