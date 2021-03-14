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اعتراف خطير من صاحب العقار المتهم في قضية سيدة السلام قد يغير مجرى الأحداث

جثة
اعتراف خطير من صاحب العقار المتهم بقتل سيدة السلام قد يغير مجرى القضية
 
الأحد، 14-03-2021 08:09 ص أحمد عادل شعبان
كشف صاحب العقار الذي توفيت فيه سيدة السلام مفاجأة خلال التحقيقات مؤكدا أنه كان على خلاف معها وأراد إخراجها من المنزل قبل فترة.

وبرر صاحب العقار رغبته في إخراج السيدة من منزله بأنها كان يحضر لها شخص غريب وهو ما أثار حفيظته وطلب منها مغادرة الشقة لكنها رفضت هذا وأخبرته أنها ستودع له القيمة الإيجارية في خزينة المحكمة ولن تخرج إلا بعد انتهاء عقدها.

الجزء الثاني من القصة رواه شقيق المجني عليها في مداخلة مع برنامج "الحكاية" مؤكدًا أن هناك خلافات إيجارية بين شقيقته الراحلة و صاحب العقار مؤكدا أنها كانت منزعجة من حالة السلم والعقار وطلبت من صاحبه إصلاحات معينة فطلب منها 15 ألف جنيه لإصلاح المرافق وبالفعل دفعتهم له لكن لم يتم إصلاح شيء ومن هنا تفاقمت الخلافات بين الطرفين.
 

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