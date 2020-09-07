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اعترافات مثيرة لقاتل ابنه في الغربية: كنت بأدبه فمات

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 10:40 ص متابعات - الدويني فولي
اعترف مساعد شرطة بالحماية المدنية المتهم بضرب ابنه حتى الموت بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية أمام النيابة، بأنه لم يقصد قتله قائلاً “أنا كنت بربيه، ضربته بالعصايا، ولقيته مات، هو في حد يقتل ضناه”، مشيرًا إلى أنه شعر بالغضب بسبب كثرة الشكاوى من تصرفات ابنة مع أشقائه، فحاول تأديبه إلا أنه فارق الحياة.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا بورد بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنة داخل المنزل الكائن به بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وعلي الفور انتقل الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات أن والده يعمل مساعد شرطة بالحماية المدنية اعتدى عليه بالضرب بعصا خشبية بهدف تأديبه فتوفى في الحال.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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