اعترافات مثيرة لـ طفل المرور في تحقيقات النيابة

الجمعة، 18-12-2020
11:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت التحقيقات مع
المتهم أحمد أبو المجد و المعروف إعلاميا بـ" طفل المرور
" اعترافات
مثيرة و حقائق جديدة يكشف عنها لأول مرة .
و جاء في التحقيقات
التي حصلت " صدي البلد " علي نصها في القضية التي تحمل رقم 19133 لسنة
2020 جنح البساتين و المقيدة برقم 133 لسنة 2020 والمعروفة بـ" طفل المرور
" ، اعتراف الطفل بتفاصيل الصور التي تم تداولها والأسلحة التي تظهر بها .
وقال عن الصور
:" الصور
دى انا متصورها فى محل بلايستشين وانا ماسك سلاح ابيض والجراب بتاعه، ودول ملك صاحبي
"ع. ج " و " س . ص " ومعرفش ساكنين فين، وكنت ماسكهم أتصور بيهم
عشان كان شكلهم جامد، والصورة اللى ماسك فيها سلاحين ابيضين، دي اتصورتها وانا ماسك
بايدي الشمال سلاحين وانا ساعتها كنت سايق عربية واحد صاحبي الفولكس، ودول بتوع "
س " و " ع "
اللى
قولت عليهم".
و أكد المتهم أنه لم
يكن يتهكم علي
أمين الشرطة قائلا:" أمين الشرطة هو سألنى على الرخص وبعد ما خبط برجله على العربية
أنا مسخرتش منه ولا حاجة ولما اتحركت بالعربية كان خبط العربية، وأنا مخبطوش بالعربية
ولما روحناله على رجلينا مشتمتوش وانا فعلا هددته عشان كنت مضايق انه كسرلي مراية العربية
ورفع رجله ناحية وشي وفعلا انا قولتله كده بقصد انى محمى من ابويا عشان هو رئيس محكمة
عشان قولت له العربية عليها حصانة وميعرفش يعمل معايا حاجة".
وأضاف
:" محصلش انى اعتدت انا واصحابي ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والدي،
ووالفيديو بتاعي وانا فى الساحل مشتمش ساعتها امين الشرطة وكنت بهزر معاه، وانا فعلا
سوقت عربية بابا من غير رخصة العربية وانا مش معايا رخصة قيادة عشان صغير فى السن بس
موضوع الامين احنا مش متعودين عليه وانا منشرتش اى فيديو ما عدا البث المباشر هو الحاجة
الوحيدة اللى انا نشرتها على الانستجرام".
وعند
مواجهته باتهامات التعدي على المبادىء والقيم الأسرية فى المجتمع المصري وانتهاك حرمة
الحياة الخاصة ونشر صور ومقاطع مرئية علي
موقع التواصل الاجتماعي قال:" انا كنت بشتم الناس اللي كانت بتشتمنى وبالنسبة
لامين الشرطة انا اعتذرت له بعدها والحاجة الوحيدة اللى نشرتها البث المباشر، وانا
اتهامات استخدام حساب خصا باحدى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيس بوك وذلك على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب
عليها القانون بتوجيه الفاظ السباب والتنمر على امين الشرطة، انه فيديو امين الشرطة مش انا اللى نشره وبالنسبة للايف على انستجرام ده
كان ناس بتشتمني وانا كنت برد عليهم الشتيمة".
و
أكمل قائلا:" انا مكنش قصدى استهزء بأمين الشرطة وانا كنت مضايق منه علشان كسر
مراية العربية وحاول لما رفع رجله يضربني، وانا فعلا شتمته وفعلا هددته عشان انا محمي
من ابويا لما قولتله ان العربية عليها حصانة وميعرفش يعمل معايا حاجة علشان رد فعله
لما رفع رجله وحاول يضربني فى وشي، وانا مضربتوش ده انا كنت حاطط ايدي على ذراعه بخليه
ينتبه ليا لما قولتله اسمك ايه، وبخصوص انى سرقت السيارة فانا مسرقتش حاجة ده عمو وائل
مربيني وزي ابويا والعربية دى بتاعته، وبخصوص الاسلحة البيضاء انا فعلا كنت ماسك سلاح
ابيض فى الصور اللى موجودة على تليفوني بس الاسلحة دى مش بتاعتي انا كنت عايز اتصور
بيه عشان شكلها حلو".