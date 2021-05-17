اعترافات جديدة للمذيعة قاتلة زوج شقيقتها

الإثنين، 17-05-2021
07:25 م
كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية المذيعة
رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها.
واعترفت رانيا في النيابة العامة بأن زوجها كان مديونا بمبلغ مالي لأحد الأشخاص، حيث كانا قد اشتركا سويًا في أحد المشاريع التجارية، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا، تعطل المشروع وأدى لخسارة كبيرة، وتحمل زوجها جزءا من الديون، لكنه ظل يتهرب من الدائنين.
وذكرت المذيعة
المتهمة بأنه في يوم الجريمة، أنها ذهبت هي وزوجها إلى منزل أسرتها في السيدة زينب، ووقتها تواجد هناك شقيقتاها وأزواجهن، وقالت: “أبويا وأمي كانا تعبانين فذهبت أنا وعبد الرحمن جوزي عشان نطمئن عليهما، وكانت أختي سعاد وجوزها وأختي التانية مرام، وكنا نريد أن نحضر دكتور، فجوزي اتصل بدكتور يعرفه وحضر يكشف عليهما، بعدها نزلت أنا وجوزي عشان نحاسبه، وعشان نجيب أكل من محل شاورما من قدام البيت”.
وأضافت رانيا: “فجأة وجدت الست التي اسمها “مها” ومعها حوالي 4 رجالة دفعوني واخذوا عبد الرحمن جوزي، وركبوا توك توك واختفوا، وحين صعدت للأعلى وجدت أحمد جوز أختي مرام كان يجلس علي كرسي أمام الباب فضربته في صدره، وقولت له عملك إيه عشان تسلمه وتشاجرت معه واعتدت عليه بالسكين وطعنته بها”.
يذكر أن النيابة سلمت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، تمهيدًا لإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.