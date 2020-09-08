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اعترافات الزوجة الخائنة: زوجي تفاجأ بعشيقي داخل الشقة.. وهذا ما حدث

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اعترافات الزوجة الخائنة
 
الثلاثاء، 08-09-2020 11:23 ص عبد القادر وحيد- متابعات
لا تزال الجهات الأمنية والقضائية تواصل التحقيق في واقعة إصابة شاب قفز من شباك شقة عشيقته بالطابق السابع بمنطقة إمبابة، وذلك خوفا من إمساك الزوج به.
 وقررت جهات التحقيقات إحالة الزوجة المتهمة بالزنا إلى المحاكمة بعد أن سجلت اعترافات تفصيلية لها.
وكانت المتهمة قد اعترفت أنها على علاقة غير شرعية بجارها الذي كان يتردد عليها فى غياب زوجها، وأنها اتصلت به يوم الواقعة وحضر إلى الشقة عقب مغادرة زوجها.
وفي تفاصيل الواقعة التي كشفتها التحقيقات وأثناء ممارسة الجنس معه في غرفة النوم، حضر الزوج، فقفز العشيق بملابسه الداخلية من الطابق السابع.
كما كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.
وأوضحت أن الزوج عاد من عمله فجأة وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب فحاول الإمساك به، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تنده" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابا، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وجرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
وكانت البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالدور السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.
وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة، والمتهم يقفز من الشباك.

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