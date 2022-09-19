اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء.. ضبط المتهمين بمقتل شاب فى أسوان

الإثنين، 19-09-2022
05:59 م
نسمه عبد الوهاب
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان
، برئاسة الرائد أحمد عبدالغني، القبض على المتهمين في واقعة مقتل شاب إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض وفروا هاربين، وذلك بمنطقة الصداقة الجديد التابعة لدائرة المركز
وتمكن رجال مباحث مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان
من الوصول إلى المتهمين في واقعة قتل الشاب في مدة زمنية أقل من 24 ساعة
ويأتي ذلك ضمن جهودهم الأمن
ية في القبض على المتهمين وإعادة السيطرة الأمن
ية بالمناطق التابعة لدائرة المركز بأكملها والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم
جدير بالذكر أنه تمت إجراءات نقل جثة الشاب المتوفى ويدعى "ريمون. ع. ف" ويبلغ من العمر 22 عامًا إلى مشرحة أسوان
العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتم عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة ثم استخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله
مصرع شخص على يد اثنين أخرون بمنطقة الصداقة
وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان
، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثاني أسوان
يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع شخص على يد اثنين آخرين بمنطقة الصداقة الجديدة التابعة لدائرة المركز
وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثاني برئاسة الرائد محمد عبدالغني إلى مكان الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حتي تمكنوا من إلقاء القبض علي المتهمين