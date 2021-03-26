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اصطدام قطارين بسوهاج وخروج ٣ عربات عن القضبان

حادث القطار
حادث قطار سوهاج
 
الجمعة، 26-03-2021 01:40 م أحمد عادل شعبان
أكد مصدر بهيئة الإسعاف، اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.

وأعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه جارٍ تشكيل لجنة فنية، للوقوف على أسباب ومسببات الحادث، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإجراء الصيانات لجميع القطارات بشكل دوري.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات المركزية رصدت وقوع حادث تصادم القطارين في طهطا بسوهاج، لافتا إلى أنه لم يتم الكشف عن أسباب وقوع الحادث حتى الآن، منوها إلى أنه سيتم سفر العديد من قيادات السكة الحديد لمكان الحادث، للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت لتصادم القطارين.
 

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