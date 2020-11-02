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اشتعال سيارة ملاكي علي كوبري أكتوبر

حريق سيارة أعلى كوبري أكتوبر
حريق سيارة أعلى كوبري أكتوبر
 
الإثنين، 02-11-2020 11:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشب حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها أعلي كوبري أكتوبر في منطقة العباسية مما تسبب في تعطيل المرور و أحداث كثافة مرورية .

و تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق بعد أن دفعت بسيارتين إطفاء إلي مكان الحريق و سحب السيارة و تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
جدير بالذكر أن اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تلقي إخطار يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها علي كوبري أكتوبر وتبين من التحريات الأولية أن السيارة تعطلت وحدث ماس كهربائي وتمكن قائدها من الخروج من السيارة .
 

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