اسرار صادمة حول قتل رضيع خنقاً على يد والدته

الخميس، 15-10-2020
09:08 م
المصريون
قامت احدى الفتيات بالتوجه الي المستشفى السلام
بحجة إن إبنها الرضيع قد
لفظ انفاسه الاخيره وكانت بصحبة زوج والدتها، وبفحص الطفل تبين انه قد مات مقتولا،
فقامت المستشفى على الفور بإبلاغ قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه
كدمات بالرقبة.
و قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة، بدأ التحقيق مع الأم وزوج والدتها وتبين من
التحقيق إن هذا الرضيع نتيجة حمل غير شرعي وعلاقة غير شرعية اقامتها الفتاة مع
والد الرضيع في مدينة تلا بمحافظة المنوفية
، وأنها توجهت لزوج والدتها حتى لا يفضح
أمرها داخل قريتها، وانها قامت بخنق الطفل بوضع يدها على فمه حتى لفظ أنفاسه
الأخيره.
واعترفت والدة الرضيع المتوفى بتفاصيل الواقعة وكيفية
ارتكابها ، وجارى اتخاذ الإجراءات
القانونية المتبعة معها وعرضها على النيابة المختصة