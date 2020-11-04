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استنفار أمني بمحيط نادي الزمالك قبل المباراة

نادي الزمالك
الزمالك
 
الأربعاء، 04-11-2020 08:34 م أحمد سالم
نشرت الاجهزة الامنية بالجيزة خدمات بمحيط نادي الزمالك في ميت عقبة قبل مباراة اياب نصف النهائي بدوري ابطال افريقيا. 

وتنتشر الخدمات الامنية من رجال المباحث بمحيط النادي وشوارع العجوزة تحسبا لاي احتفالات في حالة فوز نادي الزمالك على الرجاء المغربي حيث يتولى رجال المرور تسيير الحالة المرورية منعا لحدوث تكدسات، وايضا تحسبا لحدوث اعمال شغب في حالة خسارة الزمالك للمباراة. 

ويلعب بعد قليل نادي الزمالك على استاد القاهرة الدولى، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي،  فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيًا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.
 

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