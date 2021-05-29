«استغلال ابنتها في عرض جسدها».. خناقة هند القحطاني وريان جلير

السبت، 29-05-2021
09:33 م
محمد فضل
كشف مدون سعودي عن مأساة بسبب مشكلة حدثت بينه وبين مدونة سعودية أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت السعودية هند القحطاني
، وصفت المدون السعودي الشاب، ريان جلير
، بأقسى الألفاظ، ووجهت دعاء لكي يصاب بإعاقة جسدية.
وانهالت نجمة التواصل الاجتماعي، بالشتائم على مواطنها الشاب جيلر بسبب شائعات أطلقها الأخير عنها، بشأن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها من خلال استعراض جسد ابنتها على السوشيال ميديا.
وأكدت القحطاني بدء اتخاذها إجراءات قانونية ضده، على خلفية إعلانه وبشكل مؤكد عن القبض عليها في أمريكا بتهمة استغلال أطفالها.
ووجهت القحطاني عدة شتائم بحق ريان جيلر، وذلك عبر مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق "سناب شات"، للرد على ما وصفته بادعاءات ضدها، وسخرت منه بقولها: "ويش تعرف عن سجل شرطة كاليفورنيا".
وقال جلير في مقطع مصور: "أنت دعيتي علي أنه ربي يبليني بإعاقة جسدية شكرا لكن عفى الله عما سلف وأنا مسامحك الصراحة".
وتابع الشاب السعودي قائلا، خلال إظهاره ورقة طبية: "ما تحتاجين تدعين دعوتك مجابة أنا عندي إعاقة جسدية ولكن غير مسموح انه احد يدخل في نيتي وخيرا تعمل شرا تلقى وبالنهاية هند القحطاني
هي بنت بلدي وأنا ما أرضى عليها ورغم الكلام الذي قالته كله عني أنا ارضى عليها".