الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. التليفزيون الأردني: ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية

أول تصريح من النني بعد فوز المنتخب على توجو بثلاثية

إصابة 13 لاعبًا بالزمالك بفيروس كورونا

"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

مفاجأة.. ليفربول يستغني عن «صلاح» ويُفضل «مبابي»

بث مباشر.. مباراة مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

شاهد.. محمد رمضان يرفض استلام جائزته بسبب عادل إمام

السعودية تصدر بيانًا رسميًا ضد إسرائيل

ليست مصرية.. قناة مفتوحة تذيع مباراة المنتخب وتوجو

تحذيرات من أمطار تجتاح 4 مناطق بالسعودية

ADS
 

ارتكبوا 20 حناية.. القبض على زوجين هاربين

حبس تشكيل عصابى
حبس
 
الثلاثاء، 17-11-2020 08:43 م أحمد سالم
أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية  بحبس زوجين هاربين من 20 جناية، وحكم بالسجن المؤبد؛ في واقعة سرقة بالإكراه، بعد ضبطهما بحوزتهما نصف كيلو هيروين أثناء ترويجه على عملائهما، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد زوجين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين على عملائهما.

وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.

تمكن النقيبان عماد سامي وأحمد رزق معاونا مباحث المركز من ضبط المتهمين وهما عاطل وزوجته وسائق وبحوزتهم نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه وسلاح ناري.

وبالكشف على المتهمين تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات، وحكم بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 

إقرأ ايضا

سفاح الجيزة

مفاجأة .. اكتشاف علاقة بين سفاح الجيزة واختفاء "فتاة المنصورة" .. والأمن يبحث عن قبرها

سفاح الجيزة

شقيق ضحية سفاح الجيزة يفجر مفاجأة مدوية عن القاتل

سفاح الجيزة

" انتي مش أعز عندي من صاحبي اللي قتلته " .. أغرب ما قاله سفاح الجيزة لزوجته قبل قتلها

أخبار متعلقة

الفنانة سما المصري

المحكمة تخفف حبس سما المصري في قضية الفيديوهات الإباحية

حبس 10 أفرلد شرطة

ضبط شخص يزور أوراق لكسب نصف مليون جنيه

جثة

مقتل مسنة على يد أحفادها بغرض سرقتها

الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض

النقض تؤيد حبس المتهمين بقتل شيخ معهد بقنا

حريق مخزن امازون

نشوب حريق هائل داخل منزل مهجور بالعباسية

نادي الزمالك

استنفار أمني بمحيط نادي الزمالك قبل المباراة