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ابن يتجرد من مشاعر الإنسانية ويعذب والدته المسنه .. والسبب المعاش

شاب يحبس والدته بسبب المعاش
شاب يحبس والدته بسبب المعاش
 
الثلاثاء، 06-10-2020 09:21 ص المصريون
مشاعر الرحمة والإنسانية يجب أن تتواجد بداخل أي إنسان، ولكن في إحدى قرى محافظة الغربية بالقاهرة، تجرد أحد الأبناء من كل معاني الإنسانية وقرر أن يقوم بحبس والدته المسنه ويعذبها لمدة عام، طمعاً في معاشها الذي تتقاضاه من الدولة.
وقد أنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤلم لإمرأتين تحاولان إطعام تلك السيدة التي تجاوزت الثمانين من عمرها وهي محتجزة خلف بوابة حديدية أشبه بالسجن.
وعقب انتشار هذا الفيديو تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من الكشف عن الواقعة وتفاصيلها، حيث تبين أن نجل المسنة، ويبلغ من العمر 57 عاماً، يعمل موظفاً بالتربية والتعليم متزوج من 4 سيدات، ويحتجز أمه منذ عام حتى يأخذ معاشها لنفسه والذي يبلغ 4 آلاف جنيه شهرياً فيما يعادل ( 250 دولار أمريكي) تقريباً.
وكان هذا الأبن قد أجبر والدته على التوقيع على توكيل عام رسمي له بصرف المعاش وحرية التصرف به، وقد قام بالتعدي بالضرب على شقيقاته عندما يحاولان رؤية والدتهما، وتم القبض على الابن وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.
 

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