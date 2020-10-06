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إعصار "دلتا" قد يدمر المكسيك بالكامل الأربعاء

إعصار دلتا يهدد المكسيك
إعصار دلتا يهدد المكسيك
 
الثلاثاء، 06-10-2020 10:20 ص المصريون
تحولت أمس العاصفة الأستوائية "دلتا" إلي إعصار مدمر في الكاريبي، وسيصل إلي ذروة قوته عند مروره بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل وصوله لجنوب الولابات المتحدة هذا الأسبوع، وفقاً لما أعلنته مصلة الأرصاد الجوية.
وأعلن المركز الوطني للأعصاير إن إعصار "دلتا" قد يرافقه رياح يمكن ان تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة , وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.
وتوقع المركز تسارعا إضافيا الثلاثاء وتحول دلتا الى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان" وذلك في نشرته عند الساعة 12,00 ت غ الثلاثاء.
والأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي الى الفئات من 3 الى 5 على مقياس من خمس فئات مع رياح تصل سرعتها الى اكثر من 178 كلم في الساعة.
واوضح المركز أن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الانذار , ما يعني ان المنطقة ستشهد ظروفا مناخية صعبة في الساعات الـ 36 المقبلة.
وبحسب مسار الاعصار المرتقب, فإن عين الاعصار يفترض ان تقترب من شمال شرق يوكاتان الثلاثاء ليلا , وان تدخل خليج المكسيك في وقت مبكر الاربعاء.
 

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