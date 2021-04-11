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إصابات عديدة.. صور تكشف حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

حادث انقلاب أتوبيس العاشر
حادث انقلاب أتوبيس العاشر
 
الأحد، 11-04-2021 06:51 م
رصدت عدة صور، حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان، حيث أصيب به 17 شخصا.

وأصيب العمال الذين يعملون بإحدى شركات الكرتون، بمدينة العاشر من رمضان، منذ قليل إثر الحادث بكدمات وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم.


وتعرض أتوبيس كان يستقله العمال إلى حادث سير أسفر عن انقلابه، وإصابة 17 عاملًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.


وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، بانقلاب أتوبيس عمال تابع لإحدى شركات الكرتون أمام صنية المجاورة 43،


وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى، ومستشفى بلبيس العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
 

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