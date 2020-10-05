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إخلاء سبيل المنتج معتز بالله عبدالوهاب بعد خمسة أشهر

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محكمة
 
الإثنين، 05-10-2020 06:43 م محمد فضل - متابعات
قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل المنتج السينمائي، معتز بالله عبد الوهاب، وتبرئته من تهمة إذاعة أخبار كاذبة، بعد القبض عليه في شهر مايو الماضي.
ووفقا لمصادر قانونية فإن النيابة لم تتقدم باستئناف على قرار المحكمة، ما يعني خروج المتهم من محبسه.
وكانت النيابة العامة قررت في مايو الماضي حبس عبد الوهاب، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة لعبد الوهاب فى القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لقرار النيابة بضبطه واحضاره للتحقيق معه على ذمة القضية موضع التحقيقات.
 

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