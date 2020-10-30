إحباط تهريب ساعات مرصعة بالأحجار الكريمة بمطار القاهرة

الجمعة، 30-10-2020
06:22 م
أحمد سالم
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة
الدولي، محاولة راكب تهريب ٣ ساعات ماركة رولكس مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة من المتوقع ان يتم تثمينها بمبالغ باهظة جدا.
كانت وردت معلومات للدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة
الدولي من مصادر سرية بان احد الركاب يزمع تهريب الساعات قادم علي الطائرة الهولندية القادمة من امستردام.
واصدر "موسي" تعليماته لأسامة دياب مدير ادارة الجمرك المنوب بمبني الركاب رقم ٢ بتفتيش ركاب الطائرة بدقة وخاصة الراكب المطلوب.
وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب تلك الطائرة استوقف صبري حسنين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة وبصحبته أربعة حقائب متنوعة الأحجام وبمناظرة جواز سفره تبين انه نفس الراكب المطلوب