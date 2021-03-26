أول قرار من وزير النقل بعد حادث قطار سوهاج

الجمعة، 26-03-2021
01:47 م
أحمد عادل شعبان و وكالات
كشفت مصادر صحفية عن أول قرار من وزير النقل
عقب حادث قطار سوهاج
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أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل
، بالتحفظ على سائقي القطارين، بحسب مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن وزير النقل
سينتقل إلى موقع حادث التصادم لمتابعة آثار الحادث بحسب "الوطن"
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الحادث نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود العديد من الضحايا والإصابات، موضحا أن الهيئة سترسل الإمدادات اللازمة لرفع العربات الواقعة على قضبان السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد علقت حركة مسير القطارات على خطوط الوجه القبلي.