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أول تعليق من الداخلية بشأن التعدي على فتاة بالطريق

الداخلية
الداخلية
 
الثلاثاء، 06-10-2020 07:39 م أحمد سالم
كشفت وزارة الداخلية، حقيقة الخبر المتداول ببعض المواقع الإلكترونية، والمتضمن الإدعاء بتعرض شخص مجهول لإحدى الفتيات وتهديدها بالقتل حال سيرها بالطريق العام.
وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى تضرر إحدى الفتيات عاملة- مقيمة بمحافظة القاهرة، من أحد الأشخاص بائع متجول- مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بالتحرش بها لفظياً والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح رضى بالحاجب وكدمات بالبطن.

وتحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة الدقى بالجيزة، وعلى الفور تم إستدعاء المشكو فى حقه وتبين أنه يقوم ببيع نظارات بالطريق المؤدي لمحل عمل المشار إليها، وحال قيامه بمعاكستها قامت بالبصق عليه، الأمر الذى دفعه للتعدى عليها بالسب والضرب محدثاً إصابتها ونفي وجود أي خلافات سابقة بينهما أو تهديدها بالقتل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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