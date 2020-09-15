أول تحرك من نيابة المنيا بشأن المتوفبة بسبب الإهمال

الثلاثاء، 15-09-2020
07:15 م
أحمد سالم
بدأت نيابة المنيا التحقيق فى واقعة وفاة السيدة "إيمان أ ن"، بعد أن اتهم أهلها أطباء المستشفى الجامعى للنساء والتوليد بالإهمال والتقصير فى متابعة الحالة على مدار ٣ أيام حتى فارقت الحياة.
واستمعت النيابة فى التحقيقات لأقوال الأم والأب وزوج وعم المتوفية
، الذين رافقوا الحالة داخل المستشفى منذ يوم الجمعة الماضية وحتى وفاتها مساء الأحد الماضي، واتهموا إدارة المستشفى بالإهمال، وعدم إعطاء ابنتهم الأدوية اللازمة بسبب تخوفهم من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعدم التعامل معها إلا مرات قليلة عند قدومها المستشفى "حسب ذكرهم".
ومن جانبها أصدرت جامعة المنيا، بيانا ذكرت فيه أن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من ارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية، وتم استقبالها فورًا وإجراء الإسعافات الأولية، ودخلت غرفة العزل بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبى، إذ أن المريضة كانت حامل فى الشهر السابع.