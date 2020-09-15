الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي الحمد غاضبًا: "هذه ليست صورة السعودي.. هذا قرف"

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا جنائيًا في كتاب «بولتون»

إخصاء مئات القرود في تايلاند بسبب فيروس كورونا

اتهام ثلاثة أشقاء باغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات

تجديد عقد أوباميانج مع أرسنال الإنجليزي

أول تعليق من المعارض الروسي عقب عودته للتنفس الطبيعي

قرار جمهوري بشأن تشديد عقوبة التنمر

الموت يفجع كابتن نادي الأهلي السابق

بشري سارة من التضامن للمشاركين في " كرامة "

مكعبات الثلج تساعد علي تجديد البشرة ومنع التجاعيد بهذه الطريقة

أول تحرك من نيابة المنيا بشأن المتوفبة بسبب الإهمال

جثة
جثة
الثلاثاء، 15-09-2020 07:15 م أحمد سالم
بدأت نيابة المنيا التحقيق فى واقعة وفاة السيدة "إيمان أ ن"، بعد أن اتهم أهلها أطباء المستشفى الجامعى للنساء والتوليد بالإهمال والتقصير فى متابعة الحالة على مدار ٣ أيام حتى فارقت الحياة.

واستمعت النيابة فى التحقيقات لأقوال الأم والأب وزوج وعم المتوفية، الذين رافقوا الحالة داخل المستشفى منذ يوم الجمعة الماضية وحتى وفاتها مساء الأحد الماضي، واتهموا إدارة المستشفى بالإهمال، وعدم إعطاء ابنتهم الأدوية اللازمة بسبب تخوفهم من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعدم التعامل معها إلا مرات قليلة عند قدومها المستشفى "حسب ذكرهم".

ومن جانبها أصدرت جامعة المنيا، بيانا ذكرت فيه أن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من ارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية، وتم استقبالها فورًا وإجراء الإسعافات الأولية، ودخلت غرفة العزل بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبى، إذ أن المريضة كانت حامل فى الشهر السابع.

إقرأ ايضا

محكمة النقض

قرار هام من المحكمة بشأن المتهمين في "كتائب حلوان"

صفوت الشريف

النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

ارشيفية

بسبب المهرجانات.. شيخ يقتل سائق " توك توك".. التفاصيل كاملة

أخبار متعلقة

محكمة النقض

قرار هام من المحكمة بشأن المتهمين في "كتائب حلوان"

الداخلية

اشتباك مسلح بين الشرطة وعنصر إجرامي يسفر عن وفاة الأخير

جثة

انفجار مروع لأنبوبة غاز يسفر عن وفيات بالشرقية

حبس الأم المرعبة بعد تورطها في فضائح جنسية

لهذا السبب.. سيدة تشوه وجه زوجها المريض

حبس

تعالوا أديكم مكافأة.. مدب يهتك عرض 3 أطفال في شقته

محاكم المملكة العربية السعودية

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بأحداث مجلس الوزراء