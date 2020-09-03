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جريمة تهز ألمانيا..
أم تقتل أطفالها الخمسة وتلقي بنفسها أمام القطار
الشرطة
الخميس، 03-09-2020
05:15 م
فتحي مجدي
عثرت الشرطة على جثث خمسة أطفال في مبنى سكني في بلدة زولينجن الألمانية، بعد أن قتلتهم والدتهم وألقت بنفسها تحت عجلات القطار.
وجرى الكشف عن الحادث المروع داخل شقة خاصة في شارع هاسيلستراس في بلدة زولينجن غربي البلاد، حوالي الساعة 2 مساءً يوم الخميس.
وتظهر الصور من مكان الحادث سيارات الطوارئ متوقفة، بينما أغلقت الشرطة المنطقة.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتخبرهم أن ابنتها، البالغة من العمر 27 عامًا قتلت خمسة من أطفالها وكانت خارج منزلها مع طفل آخر.
وعثرت الشرطة على الأطفال القتلى، وأعمارهم 1 و2 و3 و6 و8. وعقب الحادث، قفزت الأم أمام القطار ونجت من إصابات خطيرة. بينما عثر على أحد أطفالها البالغ من العمر 11 عامًا دون أن يصاب بأذى في منزل الجدة.
وتم تطويق المنطقة المحيطة بالمجمع السكني الذي شهد الحادث. وتقول الشرطة إنه تم فتح تحقيق.
وقال متحدث باسم الشرطة: "التحقيق جار ولا يمكنني إضافة أي شيء. تم العثور على جثث هامدة في منزل خاص في شارع هاسيلشتراسه في زولينجن".
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ألمانيا
ام تقتل
أطفالها الخمسة
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