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أم تسمح لرجل بالاعتداء على ابنتها (15 عامًا) على متن يخت

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ويليام ويلينجتون هوبر
الأربعاء، 23-09-2020 09:40 م فتحي مجدي

سمحت أم أمريكية لرجل بإقامة علاقة محرمة مع ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا والتقاط صور عارية له على يخته مقابل الحصول على المال، وفق ما استمعت محكمة في الولايات المتحدة.

وأدين ويليام ويلينجتون هوبر بالتآمر لإنتاج صور اعتداء جنسي على الأطفال وإغراء طفل. 

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 53 عامًا استدرج الفتاة بوعود لمساعدتها لتصبح عارضة أزياء، بعد السماح له بالتقاط "العديد" من الصور العارية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

يواجه هوبر، حكمًا إلزاميًا بحد أدنى بالسجن مدى الحياة لمدة 15عامًا عندما يُحكم عليه في بداية العام المقبل.

وقال مكتب شرطة مقاطعة ماثيوز في فيرجينيا في بيان: "نود أن نعترف بالعدالة للضحايا... الذين تعاونوا مع المعلومات التي كانت ذات أهمية قصوى في تخليص هذا المجتمع من حيوان مفترس خطير".

استمعت المحكمة إلى أن هوبر اقترب من الفتاة لأول مرة عبر وعدها بأن تصبح عارضة أزياء في أبريل من العام الماضي، 

وساعدته شارلوت أوبزرفر والدة الضحية في التقاط صور عارية للمراهق وإرسالها إليه. واعترفت المرأة بأنها مذنبة بإنتاج صور إساءة معاملة الأطفال، وأنها اصطحبت الفتاة إلى يخت هوبر، وهناك أجبرها على التقاط المزيد من الصور العارية والقيام بعمل جنسي.

ووفقًا للتقارير، دفع الرجل للفتاة القاصر 50 دولارًا. وهي تتلقى المشورة بعد محنتها المروعة. 

وقبل إدانته، ادعى محامي هوبر أن موكله كان "ضحية"، و"إنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق. "لم أر أي دليل على أن السيد هوبر ارتكب أي جريمة على الإطلاق".

بعد اعتقاله، فتشت الشرطة يخت هوبر وعثرت على أدلة على "مواد مصورة"، وفقًا لتقارير محلية. ومن المقرر أن يُحكم عليه في فبراير 2021. بينما سيتم الحكم على والدة الفتاة الشهر المقبل.

 

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