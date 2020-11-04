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أمن قنا يعثر على جثة مجهولة بجبل الكرنك

جثة
جثة
 
الأربعاء، 04-11-2020 06:15 م أحمد سالم
عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الخامس من العمر بطريق الكرنك فى أبوتشت.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الخامس من العمر، بالقرب من كمين الكرنك داخل الجبل بحوالى ١٠ كيلو متر.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة بنجع حمادي.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية صاحب الجثة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 

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