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أمن سوهاج يلقي القبض على قاتل زوجته وطفلتيها

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حبس
 
الثلاثاء، 27-10-2020 06:10 م أحمد سالم
ألقت أجهزة الأمن القبض على قاتل زوجته وطفلتيهما بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وكان مختبئًا لدى أحد أقاربه بمنطقة عزبة النخل بالمطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة ربة منزل ونجليها غارقين في دمائهم داخل مسكنهم بكامل ملابسهم، وجثة طفلة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل بمركز جرجا بمحافظة سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، مفاده العثور على جثة ربة منزل وطفلين أحدهما 14 عامًا، والأخر 8 سنوات، غارقين في دمائهم بمسكنهم، كما عُثر على جثة طفلة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل كل من:"سمير . ا . ع"، 14 عامًا، "أسماء . أ . ع"، ٨ أعوام، ووالدتهما "شيماء . ع . م"، ٣٠ عامًا، جثث هامدة غارقين في دمائهم وبكامل ملابسهم، وجثة طفلة أخرى "رودينا. م. ن"، مُعلقة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتُكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 

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