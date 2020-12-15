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أغرب جريمة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد عمها والسبب صادم

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-12-2020 11:08 ص المصريون

أقدم رجل على قتل ابنة أخيه طعنًا، بعدما زعم أنه رآها تمارس الفاحشة في المنام.
وفي التفاصيل، فقد أسدلت محكمة أردنية الستار على قضية مقتل فتاة على يد عمها، حيث أصدرت محكمة التمييز بصفتها الجزائية قرارا بتخفيض العقوبة الصادرة بحق القاتل من عقوبة الإعدام شنقاً إلى عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً بسبب إسقاط والد ووالدة المجني عليها حقهما الشخصي، ومن ثم خفضت إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لشمولها بقانون العفو العام.
وكانت الحادثة وقعت عام 2016 بحق طالبة جامعية على يد عمها داخل حرم الجامعة، وحسب إسناد النيابة العامة، تتلخص وقائع هذه القضية، أن المتهم هو عم المغدورة كان يتابع أحوال عائلة شقيقه بحكم أن الأب يعمل خارج الأردن، وأخذ المتهم يمارس على المجني عليها وأشقائها دور الرقيب فينتقد لباسهم وتعاملهم مع والدتهم ثم أخذت تراوده شكوك حول مسلك المغدورة وأخذ يراقبها، وحيث لم يجد في مسلكها ما يعيب ادعى رؤيتها في الحلم تمارس الرذيلة فقتلها.
وأخبر المتهم أشقائه ويبدو أنه كان يخطط لافتعال مشكلة مع المغدورة، حيث أنه فاشل في جامعته وهي ناجحة بحسب ما توصلت إليه التحقيقات في القضية.
واستدرج المتهم المغدورة إلى المكان الذي وجده مناسبا لقتلها في الجامعة، واستل أداته الحادة وغافل المغدورة وطعنها في بطنها طعنة قوية نُقلت على إثرها للمستشفى، وفارقت الحياة في اليوم التالي.
 

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