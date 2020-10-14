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أسرار ضبط شحنة مخدرات وعلاقة الفنان محمد رمضان بها

ضبط شحنة حشيش الأسطورة
ضبط شحنة حشيش الأسطورة
 
الأربعاء، 14-10-2020 11:12 ص المصريون
استطاعت وزارة الداخلية ولجنة مكافحة المخدارات من ضبط شحنة كبيرة من الحشيش يتخطى ثمنها 3 ملايين جنيهاً، واللافت أنهم قاموا بتسمية نوع الحشيش على اسم لقب الفنان محمد رمضان "الأسطورة"، ويبدو انهم اطلقوا على الحشيش هذا الأسم كناية على نوعه الذي يعد من أفضل الأنواع على حد وصفهم، حيث كانوا يخفونها في اماكن غير متوقعه داخل عربية ميكروباص.
وبناء على توجيهات اللواء محمود توفيق تم القبض على 7 من كبار تجار الحشيش وذلك فى إطار الحملات الأمنية الكبرى التى وجهتها أجهزة الأمن لاستهداف، كافة صور الخروج عن القانون.
ويشار الي أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 

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