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أزمة على "فيس بوك" بسبب وفاة سيدة داخل مستشفى الولادة

جثة
جثة
الإثنين، 14-09-2020 07:31 م أحمد سالم
انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسيدة متوفاة على سرير داخل مستشفي النساء والتوليد الجامعي  بجامعة المنيا، وبجوارها الأم تبكي متهمة إدارة المستشفى والأطباء بالإهمال والتسبب في وفاتها.

وتداول العشرات من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الفيديوهات لفتاة شابة تسمى "إيمان"، بعد أن قامت والدتها بتوثيق لحظة احتضارها، ووفاتها وهي حامل داخل إحدى غرف مستشفى النساء والولادة التابعة لجامعة المنيا، وسط مطالب بالتحقيق السريع في الواقعة ومحاسبة المقصرين ومناشدتها للأطباء بالتدخل، بينما تخلو غرفة ابنتها من أي أعضاء للفريق الطبي .

ونشرت صفحة تعرف باسم "أصدقاء وزارة الصحة" مقطع الفيديو.. وبوست يتضمن بلاغا إلى وزيرة الصحة والنائب العام.. قائلة: "عايزة حد يجيب لى حق بنتى اللى اتوفت وهى حامل يعني روحين راحوا بسبب إهمال المستشفى".

وبحسب البوست المنتشر على مواقع التواصل، فإن السيدة المتوفاة وتدعى "إيمان"، دخلت مستشفى النساء والتوليد قبل 4 أيام، وهي حامل في أشهرها الأخيرة.

في المقابل كشفت جامعة المنيا، أنه يتم حاليا فحص الواقعة وإعداد تقرير مفصل بها وفي حال صحتها، والتأكد من وجود شبهة إهمال سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إصدار بيان بجميع الحقائق والتفاصيل.

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