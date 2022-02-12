السبت 12 فبراير 2022
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم المنتخب يفاجئ الجميع بالاعتزال قبل مواجهة السنغال

اتحاد الكرة يحسم أمر رحيل اثنين من الجهاز الفني للمنتخب

طالبة بجامعة المنصورة تحمل سفاحًا من أستاذها الذي يكبرها بـ34 عامًا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم والقنوات الناقلة

فنانة سعودية شهيرة تظهر شعرها بعد أيام من خلع النقاب وترد على الهجوم

أب يتجرد من مشاعره.. ينشر صور«سيلفي» مع طفليه ثم يقتلهما (صورة)

البحرين توضح في بيان رسمي سبب انضمام ضابط إسرائيلي إلى جيشها

بعد أن كشف السبب الصادم.. الإعدام لقاتل عروسته في «ليلة الدخلة»

كيروش يفاجئ الجميع: حان الوقت لعدم التضليل وخداع الجماهير

أول تعليق من «جوميز» على ما حدث بينه وبين صلاح

ADS
 

أب يتجرد من مشاعره.. ينشر صور«سيلفي» مع طفليه ثم يقتلهما (صورة)

16134659572066830397
ا
Native
Teads
السبت، 12-02-2022 10:43 ص
في جريمة مروعة أقدم أب في فلوريدا على قتل طفليه قبل أن ينتحر.
وانتقل الوالد أومبرتو كريستيان توفار زاباتا، البالغ من العمر 41 عاماً إلى موقع "فيسبوك" لنشر صورة "سيلفي" مع طفليه الصغيرين اللذين أطلق النار عليهما بعد أقل من ساعة، قبل أن يصوب البندقية على نفسه وينتحر، وفقاً لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية.
وبحسب السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية فإن الوالد نشر صورة لنفسه مع ابنته باليريا توفار البالغة من العمر 12 عاماً، وابنه ماتياس توفار (9 سنوات)، الساعة 8:36 مساء الثلاثاء.
في الساعة 9:26 مساء، تم استدعاء الشرطة بسبب حادث إطلاق نار في ميامي خارج مجمع سكني. ووجد أول المستجيبين في مكان الحادث أن زاباتا والأطفال قد ماتوا بالفعل، بحسب شرطة ميامي ديد.
واكتشفت زوجة المشتبه به المنفصلة عنه، وهي أيضاً أم الأطفال، الجثث، بالقرب من الشقة، وفقا للعربية نت.
وذكرت وسائل محلية أن الأم كانت في المنزل وقت الحادثة.
وقالت الشرطة، إنها تشاجرت في وقت سابق من ذلك اليوم مع زاباتا بشأن مكان أطفالهما. وقالت الزوجة لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه عانى من مرض عقلي لم يتم علاجه.
ولم يتضح ما إذا كانت صورة السيلفي التي شاركها زاباتا قد التقطت قبل الحادث مباشرة، أو ما إذا كان المشتبه به قد استخدم صورة قديمة.

 

إقرأ ايضا

images

جريمة مروعة تهز مكة.. شاب يطعن والديه

Screenshot_٢٠٢١٠٨٢٩_٠٩٢١٤٦

بسبب الدكتوراة الفخرية.. بلاغ ضد محمد رمضان

3435-166

بالصور.. مقتل وإصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج