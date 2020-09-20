أب لخمس بنات يمزق بطن زوجته الحامل لأنه «يريد ذكرًا»

الأحد، 20-09-2020
08:12 م
فتحي مجدي
قام أب لخمس بنات ببقر بطن زوجته الحامل لمعرفة ما إذا كانت تحمل
ولدًا.
واحتجزت الشرطة الزوج - الذي يدعى بانالال - لدى الشرطة بعد الحادث المروع في ولاية أوتار براديش شمال الهند.
وقال برافين سينج تشوهان، المسؤول الكبير بالشرطة، لوسائل إلاعم محلية، إن المرأة أصيبت بجروح خطيرة في الهجوم. وأضاف أن سبب الهجوم لا يزال قيد التحقيق، حسب مجلة "نيوزويك".
وقالت أسرة الضحية إن المشتبه به لديه بالفعل خمس بنات وكان يائسًا من إنجاب ولد، ونفذ الهجوم الدموي لمعرفة ما إذا كانت زوجته تحمل
صبيًا هذه المرة.
وفقًا لقناة (NDTV) التليفزيونية المحلية، فإن المرأة - التي كانت حاملاً في شهرها السابع - موجودة الآن في المستشفى في حالة خطيرة.
وعلى الرغم من الحمل
ات الحكومية على مر السنين، إلا أن الآباء في الهند يفضلون الأولاد الذكور، ويعتبرهم العديد منهم استثمارًا، بيتما ينظرون إلى الفتيات على أنهن يمثلن عبئًا عليهم.
وكشف تقرير وطني صدر عام 2018، أن حوالي مليوني فتاة "في عداد المفقودين" كل عام بسبب إجهاض الأجنة الإناث والإهمال وسوء التغذية.
ولا تزال ممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين مستمرة، على الرغم من القوانين الصارمة الموضوعة لمكافحتها.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة أرفيند سوبرامانيان في ذلك الوقت: "نعلم أن نسبة الجنس في الهند منحرفة للغاية".
وحذر التقرير من أن "القضية مسألة يجب على المجتمع الهندي ككل التفكير فيها".