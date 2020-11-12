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وزير الرياضة يطلق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"

ارشيف
اشرف صبحى
 
الخميس، 12-11-2020 12:44 م محمد عبد الحارس
 أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" بحضور لفيف من كبار الإعلاميين.
تأتي المبادرة فى إطار الاستعداد لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
وفى كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للإعلام في إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت الهام.
وأوضح الوزير أن كرة القدم، وصناعتها تعتمد على اللاعبين، والجماهير، والأندية، واتحاد الكرة، ووسائل الإعلام المختلفة في منظومة رياضية متكاملة، مشيرًا إلى أن الإعلام يعد شريك النجاح الأسمى، وطاقة إيجابية تسير مع الدولة المصرية.
 

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