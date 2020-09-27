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الرياضة
مفاجأة.. دولة خليجية تشتري لاعب كرة إسرائيلي
مفاجأة.. دولة خليجية تشتري لاعب كرة إسرائيلي
الأحد، 27-09-2020
08:09 م
الطيب حسين
ضم النصر الإماراتي للاعبًا من دولة الاحتلال الإسرائيلي يدعى "ضياء سبع" قادمًا من نادي جوانزو الصيني.
لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ27 عاما، اجتاز الفحوصات الطبية، ومن المنتظر أن يرتدي القميص رقم 9 مع ناديه الجديد.
سيمتد عقد اللاعب القادم من غوانغجو ايفرغراند الصيني، إلى ثلاث سنوات مقبلة وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.
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النصر الاماراتى
دولة خليجية تشتري لاعب كرة إسرائيلي
لاعب كرة إسرائيلي
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