مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية تتحدى الغضب

الأربعاء، 14-04-2021
03:23 م
محمد فضل
أبدى ناديي الأهلي والزمالك
غضبهما ورفضهما لقرار اتحاد الكرة
بإسناد تحكيم المباراة
المقرر لها يوم الأحد القادم، إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما اعتبره اتحاد الكرة
في صالح القرار.
وأكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة
ي القمة
بين الأهلي والزمالك
ستكونان بحكام مصريين بسبب إقامتهما وسط الموسم ولن تؤثرا على حسم اللقب، وبدون جماهير، ووجود تقنية الفيديو التي تساعد الحكم، وعدم وجود ضغوط على مجلس إدارة اتحاد الكرة
، لذا تم الاستقرار على عدم تولي حكام أجانب مباراة القمة
.
وأضاف أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون تايم سبورتس 2» في برنامج «مساء أون» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي: «يجب توجيه الدعم للتحكيم المصري، لدينا حكام يشاركون في مباريات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وقلت لـ وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، سأصرف مكافأة لو تم إسناد مباراة القمة
لحكم غير دولي».
وأكمل رئيس اللجنة الثلاثية: «اعتراض الأهلي والزمالك
يسعدنا لأنه يرفع الحرج عن اتحاد الكرة
، إذا وافق أي طرف منهما على إسناد القمة
للحكام المصريين كان سيضعنا في حرج».
وشدد على أن «الزمالك
قدم استئنافا على قرارات لجنة الانضباط وسمعت أن الأهلي سيتقدم لعدم اقتناعه بالقرارات».
واختتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلاً: «لجنة الاستئناف أي التظلمات هي المسؤولة الوحيدة عن قبول الاستنئاف من عدمه وتقليل أي عقوبات».