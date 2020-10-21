الأربعاء، 21-10-2020
09:02 م
حرصاً
على حق المشاهد المصري في مشاهدة كافة المباريات الرياضية، أكدت الهيئة الوطنية
للإعلام إن قنوات اون تايم سبورت
اخدت حق عرض مبارة الأهلي والوداد المغربي
التي
ستقام الجمعة المقبل ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وقد اعلنت الهيئة
الوطنية ذلك على الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك، وتعتبر قنوات اون سبورت القناة
الوحيد المفتوحة التي سيعرض عليها المباراة.
وتقام
مباراة العودة
يوم الجمعة القادم الموافق يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد
القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعود بعثة الأهلي من المغرب غداً
الأحد على أن يبدأ الفريق تدريباته بعد غداً الأحد استعداداً لمباراة العودة
.