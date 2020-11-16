محمد صلاح يغير مقر الحجر الصحي وسط تكتم شديد

الإثنين، 16-11-2020
06:08 م
أحمد سالم
وصل محمد صلاح
،
نجم ليفربول، الأحد، إلى منتجع الجونة بالغردقة لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفنادق
هناك، بعد إصابته بفيروس كورونا، وسط تكتم وسرية شديدة من مسؤولي أمن المنتجع،
حسبما أفادت وكالة أنباء روسيا اليوم.
وتوجه اللاعب
إلى الجونة بواسطة سيارة معقمة، لاستكمال فترة العزل الطبي، وذلك بعد التشاور مع المسؤولين
عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم، وغادر مقر إقامته بالفعل في الثانية ظهر الأحد،
متوجها إلى المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
ورفض مسؤولو
منتجع الجونة تحديد اسم فندق الإقامة ومدة الإقامة، فيما كلفت الدكتورة هالة زايد،
وزيرة الصحة المصرية، مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر بمتابعة حالة صلاح وأخذ العينة الثالثة
لفحصها وبيان استمرار إيجابية العينة من عدمها، وإذا ثبتت سلبيتها سيسافر جناح
"الريدز" لإنجلترا للالتحاق بفريقه.