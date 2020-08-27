ليونيل ميسي يوافق على الانضمام لهذا النادي

الخميس، 27-08-2020
05:34 م
أحمد سالم
وافق ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة
الإسباني، على الانضمام إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة
رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.
وذكرت إذاعة كواترو" الإسبانية، أن ميسي وافق على الانضمام إلى مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي".
وأضافت الإذاعة، أن ميسي سيتقاضي نفس راتبه مع برشلونة
، كما سيرافقه لويس سواريز في مانشستر سيتي ايضا".
وأشارت الإذاعة، أن ميسي اشترط وجود جوارديولا ماديرا فنيا للسيتي طوال فترة تواجده في صفوف النادي الإنجليزي، مع السماح له بالاعتزال في الدوري الأمريكي".
وتابعت الصحيفة، أن عائلة ميسي بدأت في جمع متعلقاتها الشخصية، استعدادا للسفر إلى إنجلترا خلال الأيام المقبلة.