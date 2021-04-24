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ليفربول يتفوق على نيوكاسل بهدف لمحمد صلاح

أرشيفية
ا
 
السبت، 24-04-2021 01:08 م

قدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل متاز حيث سجل محمد صلاح هدف التقدم لفريق ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد خلال اللقاء المقام بينهما اليوم على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الجولة 33


 

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