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ليفربول يتفوق على نيوكاسل بهدف لمحمد صلاح
ا
السبت، 24-04-2021
01:08 م
قدم موقع المصريون بثًا مباشرًا لمباراة
ليفربول
ضد
نيوكاسل
متاز حيث سجل
محمد صلاح
هدف التقدم لفريق
ليفربول
أمام
نيوكاسل
يونايتد خلال اللقاء المقام بينهما اليوم على أرض ملعب أنفليد ضمن منافسات الجولة 33
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بث مباشر
محمد صلاح
ليفربول
نيوكاسل
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