كيف تحصل أندية كرة القدم على أموال صفقات اللاعبين؟

الثلاثاء، 29-06-2021
11:34 م
هناك الكثير من الأساطير المنتشرة على نطاق واسع حول صناعة كرة القدم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار المُتعمد للشفافية - بشكل أساسي فيما يتعلق برسوم التحويل والأجور، على العكس تمامًا مع NBA
و NFL، حيث يتم نشر تكاليف تنقلات اللاعبين علنًا ويتم عرض كل صفقة من منظور تأثيرها على الفرق. نظرًا لأن أندية كرة القدم مملوكة للقطاع الخاص وخالية من معظم معايير التقارير العامة، يتلقى المشجعون معظم معلوماتهم حول تكاليف اللاعبين وأجورهم من خلال وسائل الإعلام!
لكن لماذا تعتبر تكاليف اللاعب مهمة؟ بعد كل شيء، إنها ليست أموال المُشجعين! أليس كذلك؟! بغض النظر عن أن هذا هو نوع من أموال المشجعين بالفعل فإن الزيادة الهائلة في إيرادات تلفزيون الدوري الإنجليزي الممتاز، على سبيل المثال، يتم دفع ثمنها من خلال رسوم اشتراك Sky و BT من مشاهدي المملكة المتحدة مع اللوائح المالية المحلية و UEFA، يتم منع الأندية من إنفاق أكثر من ذلك بكثير هم يحصلون.
بالتأكيد فإنك حينما تقرأ أخبار عن صفقات إنتقال اللاعبين بملايين الدولارات فإنك بالتأكيد تتمنى لو كُنت لاعبًا لتحصل على هذه الأموال الطائلة، ومع ذلك فلايزال بإمكانك الحصول على أرباحٍ رائعة من رياضتك المُفضلة من خلال المراهنة على مبارياتك وبطولاتك المُفضلة عبر مواقع المراهنات الرياضية، ولمعرفة المزيدٍ من المعلومات حول المراهنات الرياضية انقر هنا
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كيف يصل الصحفي إلى معلومات دقيقة حول صفقات الإنتقال؟
تقليديًا، من أجل النشر عن الطبيعة المالية لعملية تحويل معينة، يجب أن يكون لدى الصحفي أولاً لديه مصادر شاركت في الصفقة، وهذا المطلب وحده يعني أن أكثر من 99% ممن يكتبون عن كرة القدم سيتركون لن يتمكنوا من الحصول على أخبار دقيقة. بالنسبة لهؤلاء الصحفيين القلائل الذين طوروا مصادر جيدة، فإن الأرقام التي يتم إخبارهم بها ستختلف اعتمادًا على المصدر الذي اعتمدوا عليه.
وبطبيعة الحال، يمكن أن تختلف هذه الأرقام بشكل كبير اعتمادًا على مصدر المعلومات، ويمكن للصحفيين فقط الإبلاغ عما قيل لهم. هذا هو السبب في أننا كثيرًا ما نرى أرقامًا متضاربة يتم النشر عنها، وخاصة عندما يتم شراء لاعب من دوري أوروبي آخر من قبل نادٍ من الدوري الممتاز.
من المرجح أن يكتب الصحفيون الذين يغطون أخبار النادي البائع ما يقوله هذا النادي، وربما وكيل اللاعب، في حين أن الصحفيين هنا في إنجلترا لديهم بطبيعة الحال المزيد من الاتصالات في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يؤدي إلى تناقضات في التفاصيل.
صافي الإنفاق ليس بنفس الأهمية التي يعتقدها المشجعون
على الرغم مما قد تكون سمعته، فإن "صافي الإنفاق" لا علاقة له تمامًا بكيفية قيام الأندية الكبيرة بإجراء صفقاتها، وليس شيئًا يفكرون فيه عند حساب تكاليف اللاعبين! خُذ بعين الاعتبار ما يلي: تعاقد مانشستر يونايتد مع هنريك مخيتاريان من بوروسيا دورتموند مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ومن المحتمل أن يكسب مخيتاريان ما يعادل 180 ألف جنيه إسترليني على الأقل في الأسبوع على مدى فترة صفقته التي تبلغ أربع سنوات.
من الناحية العملية، غالبًا ما تدفع الأندية مثل يونايتد، التي لا يمثل التدفق النقدي مشكلة بالنسبة لها، رسوم النقل بالكامل مقدمًا أو على أقساط قليلة خلال فترة زمنية قصيرة (أقل من 12 شهرًا). يساعد هذا في تقليل التكلفة الإجمالية للانتقال، وستفضل معظم الأندية المباعة أن ترى الرسوم بالكامل مدفوعة بسرعة، بدلاً من عدة أقساط على مدى عامين أو ثلاثة أعوام!
الأندية تحسب صفقات الانتقالات بطريقة مُختلفة
ومع ذلك، فإن الطريقة التي تحسب بها الأندية بالفعل تكاليف اللاعبين مُختلفة حيث أن مُلاك النادي يعتقدون أن اليونايتد - مثل كل نادٍ آخر في الدوريات الثمانية الكبرى في أوروبا – سوف يُسجل رسوم الانتقال 8.75 مليون جنيه إسترليني في كل من السنوات الأربع المقبلة، وليس 35 مليون جنيه إسترليني الآن!
هذه ممارسة محاسبية عالمية تسمى بـ " player amortisation" أو "إطفاء اللاعبين"، وهي أساسية لكيفية حساب الأندية لتكاليف اللاعبين. بدلاً من تسجيل عملية الشراء بالكامل عند إجرائها، سيقوم النادي بتوزيع رسوم النقل على طول عقد اللاعب.
بطبيعة الحال، يجب أيضًا تضمين الأجور في حساب تكاليف اللاعب. من الناحية المثالية، سيتم تضمين رسوم الوكيل ومدفوعات حقوق الصور أيضًا، ولكن سوف نُركز على الجزأين الذين يسيطران على أكبر جزء من الإنفاق وهما الاستهلاك والأجور.
مع تكلف مخيتاريان مانشستر يونايتد 8.75 مليون جنيه إسترليني سنويًا في الاستهلاك و 9.36 مليون جنيه إسترليني في الأجور (180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مضروبة في 52 أسبوعًا)، فإن التكلفة الإجمالية التي يتحملها النادي تزيد قليلاً عن 18.1 مليون جنيه إسترليني سنويًا. 18.1 مليون جنيه إسترليني سنويًا هو ما تنظر إليه الأندية فيما يتعلق بتكاليف اللاعبين، وليس فقط رسوم الانتقال الواردة والصادرة.
دعونا نقارن صفقة مخيتاريان بصفقة أخرى وقعت مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز: شراء آرسنال جرانيت شاكا من بوروسيا مونشنغلادباخ بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني . وقع Xhaka عقدًا مدته خمس سنوات وسوف يكسب حوالي 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع في آرسنال. سيتم توزيع رسوم النقل على عقد Xhaka بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني سنويًا (30 مليون جنيه إسترليني مقسمة بالتساوي على خمس سنوات). لذا، بما في ذلك رواتب تشاكا، فإن التكلفة الإجمالية لأرسنال هي 12 مليون جنيه إسترليني في السنة.
في حين أن رسوم نقل مخيتاريان وتشاكا متشابهة، يكلف مخيتاريان مانشستر يونايتد بنسبة 50٪ أكثر مما يكلفه تشاكا آرسنال على أساس سنوي.