قرار صادم .. أوكرانيا تضم لاعب لفريقها قد أنهى مسيرته

الأربعاء، 07-10-2020
09:05 م
المصريون
مما لاشك فيه إن
فيروس كورونا قد أثر كثيراً على ممارسة الرياضة بشكل عام، وذلك بسبب إصابة العديد
من اللاعبين بالفيروس، كما تسببت حالات الإصابة العديدة بفيروس كورونا بين أفراد المنتخب
الأوكراني لضم أليكسندر شوكوفسكي
، مدرب حراس المرمى البالغ من العمر 45 عاما،
لقائمة الفريق التي ستواجه منتخب فرنسا وديا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
كان
شوكوفسكي قد أنهى مسيرته الرياضية عام 2016 وقال شوكوفسكي "يمكن أن يكون
الوضع مضحكا بعض الشيء إذا لم يكن مزعجا للغاية للفريق".
وعلى
الرغم من أنه يعتقد أنه لائق للعب، إلا أنه لا يتوقع انضمام شوكوفسكي لقائمة
المنتخب الأوكراني
الأساسية في المباراة.
يمتلك
منتخب أوكرانيا حارس مرمى وحيد فقط أمام المنتخب الفرنسي (بطل العالم) هو هيورهي
بوشتشان، حارس عرين فريق دينامو كييف الأوكراني، بعدما جاءت نتائج الاختبارات التي
خضع لها الحارس أندريه بياتوف إيجابية أول أمس الاثنين، وهو ما انطبق أيضا على
الحارسين يوري بانكيف وأندري لونين، بعد الاختبارات التي خضعا لها أمس الثلاثاء.
بعد
المباراة الودية ضد فرنسا، ستخوض أوكرانيا مباراتين في دوري الأمم الأوربية أمام
منتخبي ألمانيا يوم السبت القادم، وإسبانيا في 13 أكتوبر الحالي.