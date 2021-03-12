الجمعة 12 مارس 2021
توقيت مصر 13:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الليزر يعالج التهاب المفاصل ويمنع استبدال المفاصل

فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي

تونس تسعى لسد عجز الميزانية برفع أسعار الوقود

قبل لقاء فيتا.. "عبد الحفيظ" يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

كاملة أبو ذكري تكشف عن فنان أدمن اغتصاب الفتيات الصغيرات

قرار قضائي عاجل ضد رئيس موريتانيا وعدد من وزرائه

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محكمة ماليزيا تسمح للمسيحيين باستخدام كلمة "الله"

الدولار يهوي أمام الجنيه.. تراجع حاد في 10 بنوك

ADS
 

قبل لقاء فيتا.. "عبد الحفيظ" يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

الاهلي وفيتا كلوب
الاهلي وفيتا كلوب
 
الجمعة، 12-03-2021 11:43 ص الطيب حسين
زف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا لجماهير القلعة الحمراء قبل لقاء فيتا كلوب الكونغولي في دوري الأبطال والمقرر إقامتها يوم16 مارس الجاري في الكونغو.

وأكد عبد الحفيظ أن علي معلول، لاعب لفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وأوضح عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد السبت.
 

إقرأ ايضا

روبينيو

سجن النجم البرازيلي "روبينيو" 9سنوات في جريمة أخلاقية

أبو المعاطي زكي

أبو المعاطي زكي: هذا اللاعب ليس على مستوي الأهلي واستمراره في النادي خطأ

شادي محمد

شادي محمد يفاجيء جمهور الأهلي: هذا الاعب جيد جدًا ولابد من حصوله على فرصة مع الفريق

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

قرار ناري من إدارة الأهلي بخصوص اللاعبين بعد التعادل مع فيتا كلوب

الأهلي-وفيتا-كلوب-الكونغولي-1-650x405

الأهلي يفرط في فوز سهل ويتعادل مع فيتا كلوب الكونغولي

فريق الأهلي

أسماء ثقيلة تغيب عن الأهلي في مباراة فيتا كلوب اليوم

عبد الناصر زيدان

زيدان: نجحت حملتنا لاستبعاد معلق الفضايح الخبيث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب

محمد الشناوي

الشناوي مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا أمام فيتا كلوب

الاهلى

الأهلي يحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا