الجمعة، 12-03-2021
11:43 ص
الطيب حسين
زف سيد
عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا لجماهير
القلعة الحمراء قبل لقاء فيتا كلوب
الكونغولي في دوري الأبطال والمقرر إقامتها يوم16
مارس الجاري في الكونغو.
وأكد
عبد الحفيظ أن علي معلول، لاعب لفريق سينتظم في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج
التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.
وأدى
على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية
والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.
وأوضح
عبد الحفيظ أن علي معلول سيُشارك في المران الجماعي بعد غد السبت.