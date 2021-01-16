في مثل هذا اليوم عام2014.. الأهلي يتعاقد مع أبوتريكة (تقرير)

السبت، 16-01-2021
09:58 ص
محمود أبوسعد
حدث في مثل هذا اليوم 16 يناير وبالتحديد عام 2014، أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع
أهم صفقة كروية في القرن الواحد والعشرين بانضمام محمد أبو تريكة من الترسانة
لصفوف القلعة الحمراء.
وعلى
الرغم من إمكانيات الاعب الموهوب الكبيرة، إلا أن الصفقة كانت بسعر زهيد لا يتناسب
مع ما يستحقه تريكه في هذا الوقت، فقد كلفت الخزينة الحمراء 450 ألف جنيه فقط، سدد
منها الأخير 300 ألف جنيه وتكلف أحد رجال الأعمال بـ 150 ألفاً، لينتقل أبو تريكة
بعدها للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف ليسطر اسمه بأحرف من نور وذهب وياقوت ومرجان
مع عمالقة الكرة المصرية وكان عمر اللاعب وقتها 25 عاما.
بدأ أبوتريكة حياته الكروية باللعب مع ناشئي نادى الترسانة
وتم تصعيده إلى الفريق
الأول للشواكيش، واستطاع الصعود به إلى الدوري الممتاز ولعب معهم 4 مواسم، ثم
انتقل إلى الأهلي واستطاع إحراز سلسلة من البطولات والإنجازات المتتالية محليًا
وعالميًا.
وتألق أبو تريكة بشكل كبير مع النادي الأهلي وكان أبرز نجومه في الألفية الجديدة،
حيث فاز بـ7 بطولات دورى و3 كأس مصر و4 كؤوس سوبر محلية، وبرونزية كأس العالم
للأندية عام 2006 والتي توج خلالها بلقب هداف البطولة، بالإضافة إلى 5 بطولات دوري
أبطال أفريقيا أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و4 كأس السوبر الأفريقي.
وعلى المستوى الدولى، انضم
"الماجيكو
" للمنتخب عام 2004، ليحرز لقب كأس الأمم الأفريقية 2006
و2008، ولعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 وتألق أمام كل من إيطاليا والبرازيل،
فيما فشل فى تحقيق حلم التأهل للمونديال أعوام 2006 و2010 و2014، كما انضم أبو
تريكة للمنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، بعد اختياره من قبل
هاني رمزي المدير الفني وقتها مع عماد متعب وأحمد فتحي، حيث تأهل الفراعنة لدور
الـ8، قبل أن يخسروا أمام اليابان 3- 0، وأحرز "أبو تريكة" في هذه
الدورة هدفين في مباراتي البرازيل وبيلاروسيا، فيما شارك مع منتخب مصر العسكري عام
2005 في بطولة أمم أفريقيا العسكرية وفاز بالبطولة ليتأهلوا إلى كأس العالم العسكرية.
خاض أبو تريكة تجربة احتراف خارجي وحيدة
عام 2012 مع نادى بنى ياس الإماراتي على سبيل الإعارة وأحرز معهم بطولة الخليج
للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013.
ونجح محمد أبو تريكة خلال مسيرته الكروية في
تحقيق العديد من الإنجازات الشخصية والجوائز الفردية، وأبرزها، الهداف التاريخي
لمباريات القمة برصيد 13 هدفا، ودخل نادى المائة في الدوري بتسجيله 105 أهداف، كما
تم اختياره عام 2014 ضمن أفضل لا عبى كأس العالم للأندية
في تاريخها، وفاز بجائزة
أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة، وجائزة أفضل لاعب بدوري أبطال أفريقيا عام
2008، وجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" لأفضل لاعب كرة قدم فى
أفريقيا لعام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008، وأفضل لاعب داخل قارة
أفريقيا عام 2012، وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013، وأفضل لاعب فى مصر أعوام
2004، 2005، 2006، 2007، 2008، وهدّاف بطولة كأس العالم للأندية
2006 برصيد 3
أهداف، وهدّاف بطولة دورى أبطال أفريقيا 2006 أحرز 8 أهداف، وهدّاف بطولة الدوري المصري
الممتاز 2005 / 2006 بتسجيل 18 هدفا، وهدّاف بطولة كأس مصر 2007 بتسجيل 4 أهداف.
وأعلن أبو تريكة كلمة النهاية لمسيرته
الكروية، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية
2013 بالمغرب، وبالتحديد مساء
يوم 18 من ديسمبر 2013، لتطالبه الجماهير الحمراء بالبقاء برفع لافتات "إذا
كان الاعتزال قرارك.. فالحب ليس باختيارك".