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فشل التفاوض.. «ميرور»: صلاح يغادر ليفربول مجانًا
صلاح
Native
Teads
الإثنين، 27-06-2022
02:35 م
أكدت صحيفة ميرور البريطانية الشهيرة رحيل محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي مجانا بنهاية الموسم الكروي المقبل بعد انتهاء عقده مع الريدز .
وقالت صحيفة ميرور البريطانية اليوم، بالنسبة لوضع محمد صلاح، فإن الأمر السائد الآن هو أن صلاح سيغادر ليفربول فى صفقة انتقال مجانية نهاية الموسم المقبل وليس هذا الموسم .
وعلى جانب آخر ، حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال ماريو كورتيجانا الصحفي الشهير بصحيفة “ماركا” لبرنامج “جول” الإسباني:" محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد هذا الصيف، وفقا لمعلوماتي".
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2032، وبالتالي يحق له التوقيع “مجانا” لاي نادي في الشتاء القادم دون الرجوع لإدارة الريدز.
ويشترط محمد صلاح مضاعفة راتبه الأسبوعي “البالغ 200 ألف يورو” للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول، وهو ما ترفضه إدارة الريدز، بسبب سقف الرواتب.
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