شوبير يكشف مصير حازم إمام من نهائي إفريقيا

حازم إمام

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موقف كلا من حازم إمام ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك و محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية 27 نوفمبر الجاري .

و أضاف شوبير في برنامجه الإذاعي :" حالة حازم إمام تحسنت كثيرا بعد إصابته مؤخرا بكورونا و أمامه أسبوع علي الأكثر و سيعود لتدريبات فريقه ، حسبما نشرت " صدي البلد " .

و أشار إلي أنه تواصل مع مقربين من عبد الشافي لمعرفة حقيقة تجدد إصابته لكن أكد أن اللاعب لم تتجدد إصابته لكنه فقط يحتاج إلي وقت من أجل الدخول إلي المباريات الرسمية والالتحامات .