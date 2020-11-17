الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رانيا يوسف : " الخيانة مش عيب في الست.. دي تركيبة في صنف الرجالة"

«قلب ومغازلة».. تركي آل الشيخ يتصالح مع إليسا على تويتر

الشورى يطالب بمنح " كتيب " مع عقد القران .. ما الأمر

شوبير يكشف مصير حازم إمام من نهائي إفريقيا

العاهل المغربي يتوعد جبهة بوليساريو بهذا الأمر

إعصار مدمر يجتاح نيكاراجوا

بسمة بوسيل تشكر فنانة خليجية توسطت للصلح مع تامر حسني

أثيوبيا تعلن الحرب وجيبوتي تعرض المساعدة

«مهمل..جعلنا أضحوكة».. ميدو يفتح النار على صلاح ويطالب بمعاقبته

مفاجأة.. مرتكب مجزرة المسجد يعلن إسلامه ويطالب المحكمة بأمر غريب

ADS
 

شوبير يكشف مصير حازم إمام من نهائي إفريقيا

حازم إمام
حازم إمام
 
الثلاثاء، 17-11-2020 01:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موقف كلا من حازم إمام ومحمد عبد الشافي لاعبا الزمالك و محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية 27 نوفمبر الجاري .
و أضاف شوبير في برنامجه الإذاعي :" حالة حازم إمام تحسنت كثيرا بعد إصابته مؤخرا بكورونا و أمامه أسبوع علي الأكثر و سيعود لتدريبات فريقه ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أشار إلي أنه تواصل مع مقربين من عبد الشافي لمعرفة حقيقة تجدد إصابته لكن أكد أن اللاعب لم تتجدد إصابته لكنه فقط يحتاج إلي وقت من أجل الدخول إلي المباريات الرسمية والالتحامات .
 

إقرأ ايضا

222001

«مهمل..جعلنا أضحوكة».. ميدو يفتح النار على صلاح ويطالب بمعاقبته

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

الأهلي يصدم بيراميدز ويفسد صفقته الجديدة

image (1)

عاجل.. إصابة "النني" بكورونا

أخبار متعلقة

ارشيفية

أزمة جديدة في الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

الخطيب وفتحي

رسالة مؤثرة من فتحي للخطيب بعد رحيله عن الأهلي

اسامة جلال

غرامة مالية كبيرة علي صخرة أنبي لهذا السبب

جيرالدو

الأهلي يستغني عن جيرالدو و يستبدله بهذا اللاعب