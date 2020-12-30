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شوبير: فيه شخص هيتسبب في كارثة للكورة المصرية .. ومنك لله ياللي في بالي

شوبير
شوبير: فيه شخص هيتسبب في كارثة للكورة المصرية .. ومنك لله ياللي في بالي
 
الأربعاء، 30-12-2020 08:41 ص المصريون
شن الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون سبورت" - هجوما شرسا على اللجنة الثلاثية التي تقود اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بعد نيتها إلغاء تقنية الفيديو فضلا عن تسريح أجهزة المنتخبات.

وقال شوبير في برنامجه: الناس نايمة وصحت لقت نفسها برة قالوا للكل يروح وده اللي أنا حذرت منه.

وأضاف: قلت هتبقى مشكلة لما هتكون إدارة الاتحاد أحادية، منك لله ياللي في بالي، بجد والله، لأن لو كنا هنشتغل في صالح البلد كلنا هنشتغل، ولكن لو من أجل فرد معين هيكون كارثة كده أنا واضح أهو.
 

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